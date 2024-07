Los compañeros de Europa Press, en un encuentro con Lara Dibildos - expareja de Álvaro y madre del hijo que tienen en común - han querido saber la opinión de la actriz. Lara, tan discreta como siempre en lo que a intimidad y vida privada se refiere, ha comentado que no sabe con quién está o deja de estar Escassi y ha explicado que, cuando hay "este follón mediático", preguntan lo menos posible el uno a otro. Este 'acuerdo' entre ellos es para que, "si algo se filtra", ambos sepan que no han sido ellos. "Aunque eso ya lo sabemos porque somos familia. Nosotros nos preguntamos cómo estamos, si necesitamos algo, porque queremos estar bien. Todo lo bueno que le suceda a él me alegro siempre", comentaba ante los micrófonos.

"Yo no sé las relaciones que él tendrá ahora, hace casi veinte años tuvimos una relación en la que teníamos muchos años menos y él ha madurado muchísimo, yo espero que también y hemos evolucionado. A mí lo que me duele es que él lo pueda pasar mal porque creo que lo sucede en nuestra vida privada tiene que quedar ahí, en casa. Que la gente cuente en los programas de televisión, previo pago, no me ha gustado nunca ni lo he hecho nunca y no lo comparto. Sé que él tampoco", ha terminado diciendo en lo relacionado con Escassi.