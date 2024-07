Tras las especulaciones, era la expareja de Lara Dibildos el que daba un paso al frente para aclarar su relación con la protagonista de 'El Príncipe' -que suscribía todas sus palabras-: " Hiba es amiga mía . Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie. Me cae muy bien, pero no tengo absolutamente nada con ella, solo aclarar eso".

Pocas horas después, era la artista la que reaparecía ante las cámaras de Europa Press con un nuevo cambio de look en donde negaba mantener ningún tipo de relación sentimental con Escassi: "No tenemos 12 años. Sabéis que nunca me pronuncio sobre estas cosas, él ya se ha pronunciado. Lo último que ha aclarado me parece lo verdadero, no hay absolutamente nada, ya lo ha dicho él. No nos estamos conociendo de nada ni dándonos oportunidad de ningún tipo. Estuve con muchísima gente".