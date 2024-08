La educación de Alice Campello a sus cuatro hijos con Álvaro Morata: "Que aprendan a sufrir"

"Estoy haciendo lo contrario con mis hijos. Que aprendan a sufrir, a pelear, aunque reciban un no, a pelear para un sí, que todo no es tan bonito", explicaba a la diseñadora en la mencionada charla, revelando que prefiere que a veces los niños reciban un no, para poder enfrentarse a ello y esforzarse. En la entrevista, Alice bromeaba con respecto a l a gran confianza que tiene con ellos . "Me respetan como a una madre, pero también me hablan como si fueran muy amigos míos", desvelaba, explicando que le dan consejos de moda o sobre sus amistades.