Pero en redes sociales Escámez sí da cuenta de esa faceta más personal, lo que nos ha permitido conocer mejor cómo es su día a día y su vida familiar , junto a Martín y las dos niñas, actualmente, de nueve años y once meses , respectivamente. Hace apenas once meses que la exdeportista se convirtió en madre por segunda vez, la primera junto a Roberto, del que durante mucho tiempo se ha dicho que fue el entrenador de Miki cuando todavía estaban juntos. Aunque siempre cubriendo sus rostros para proteger su privacidad, las dos niñas sí suelen aparecer entre sus publicaciones de forma habitual.

Y de ellas ha hablado hace solo unas horas, al compartir con sus más de once mil seguidores de Instagram cómo ha sido el reencuentro de las pequeñas tras haber estado varios días separadas . Covadonga, que este mes cumple su primer año de vida, no sabía, en palabras de su madre, la fecha de regreso de su hermana mayor, ni el motivo por el que esta ha estado unos días alejada de su madre .

Al verla entrar, relata Carola, Covadonga rompió a llorar desconsoladamente, sin soltarla. "Ha sido lo más bonito y lo más triste que he visto", ha admitido la tiradora en sus historias, reivindicando el fuerte lazo entre ellas. "Están tan unidas que me explota el corazón. Esto me demuestra que somos un gran hogar".