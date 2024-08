El lado íntimo de Daniel Guzmán: de su relación con Blanca Romero a la dura separación de sus padres

Si por algo se ha caracterizado Daniel Guzmán durante todos estos años es por su absoluta discreción. A pesar de ser uno de los actores y directores de cine más reconocidos de nuestro país, el artista siempre ha tratado de estar al margen del foco mediático. La vida pública no es lo suyo y, prueba de ello es que vive sin redes sociales ni Whatsapp, tal y como dijo en una entrevista concedida al programa '100% Únicos'- Ahora, el que fuera protagonista en Aquí No Hay Quién Viva, ha sido acusado -según publica el medio El Salto- por agredir presuntamente a unos jóvenes que se habían instalado en una de sus propiedades de la capital española sin su consentimiento. ¿Quiénes son sus apoyos actualmente?¿Cuál es la vida personal del actor más allá de su trayectoria en el sector audiovisual? ¡Te lo contamos!

No fue hasta hace unas semanas, en julio del 2024, cuando conocimos más sobre el actor, que se abría en canal como nunca en '100% Únicos', un programa de Telecinco que descubre el lado más íntimo de los más famosos de nuestro país. Entre lágrimas, en primer lugar, el director de cine relataba cómo había sido su dura infancia tras la separación de sus padres cuando solo era un niño: "No te sientes bien porque es un momento duro y no lo entiendes, cuando eres joven no lo entiendes. Si no funciona siempre es mejor arreglar las cosas y si la separación es parte de esa solución, lo tienes que aceptar".