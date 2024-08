La tierna reacción de César Cadaval tras conocer que su hija Patricia se casa: "Mi niña"

“En una gasolinera de carretera de camino a Madrid os informo que este señor tan guapo me pidió hace unos días en Zahara de los Atunes que nos casemos y le he dicho que sí”, escribía Patricia en su perfil público de Instagram. Junto a su comunicado, añadía una fotografía capturada después de que su novio, que en el mismo lugar se hace llamar ‘Pupilo KKC’, le pidiese matrimonio con el anillo que ella aparece luciendo sonriente.

En su cuenta de TikTok, Cadaval ha publicado el vídeo del momento en el que una de las mitades de Los Morancos conoce sus planes de futuro: “Le digo a mi padre que me caso”, ha titulado las imágenes. En ellas, César es sorprendido por su hija y su futuro marido, que tras pronunciar las palabras con las que le comunican su paso por el altar, provocan que el primero de ellos se lleve las manos a la cabeza: “No me lo puedo creer”, grita.