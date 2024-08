La de Corral de Almoguer, que ostenta la custodia de los dos menores desde la firma de su divorcio del futbolista en 2021, ha pasado unas cuantas jornadas alejada de ellos por un motivo de relevancia. El mencionado viaje por Panamá ha servido a Sara para darse cuenta de que "esto te lo pueden contar, pero no te haces una idea real hasta que lo vives", en sus propias palabras. Las duras experiencias de la presentadora en la mencionada región, después de pensar que, por "circunstancias de la vida", tal vez no podría volver al terreno, han sido denunciadas por ella en sus últimas publicaciones en Instagram, en las que ha dado cuenta de lo crítico de la situación. "No podemos permitir una vulneración de derechos de la infancia de esta magnitud", escribía estos últimos días.