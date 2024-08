Hace justo un año era la diseñadora sevillana la que, ante las cámaras de Europa Press, se sinceraba sobre el caracter de su pequeña, con la que guarda un gran parecido. " Tiene que hacerse más fuerte que si no va a sufrir mucho en la vida ", decía sobre su primogénita, tras definirla como una niña "superbuena". De la misma manera, también habló de su vástago en común con Rivera, Curro, al que calificó como un "mini Fran" y del que espera que no siga la tradición de dedicarse al mundo del toro : "Es igual que él, tiene las mimas aficiones, mismos gustos, le imita en todo… Físicamente no se parece en nada, pero de forma de ser son iguales".

Hace justo nueve años que Lourdes Montes y Fran Rivera daban la bienvenida a su primera hija en común, Carmen. Una niña muy querida tanto por sus padres como por sus hermanos, Tana y Curro , como muestran ellos mismos en redes sociales. Aunque no han mostrado a penas su rostro, gracias al universo 2.0 han dado cuenta de cuánto ha crecido la pequeña, que ya roza su primera década de vida. Es por ello que su padre no ha dudado en felicitarla públicamente a través de su cuenta personal, en donde ha escrito unas tiernas líneas a una de las mujeres de su vida.

"Hoy cumples 9 años. 8 años que me has llenado de amor. Eres la persona más sensible y buena que he conocido. Estoy tan orgulloso de ti. Que ninguna estrella te sea inalcanzable", ha escrito el exmarido de Eugenia Martínez de Irujo. Una publicación que también se ha llenado de felicitaciones por parte de sus miles de seguidores.