Loles León se sincera sobre su papel de suegra: "Siempre he estado del lado de ellas"

Feminista declarada, de mente abierta y una mujer de su tiempo. Así es Loles León, que ha confesado que siempre se ha mostrado cercana y muy unida a las parejas de Bertoldo. "Siempre he estado del lado de ellas y a mi hijo sentado leyéndole la cartilla", ha confesado la actriz en una entrevista concedida a Cinerama hace unas semanas. Siempre les ha brindado su apoyo. "A mí ellas me han llamado a las 12 y pico de la noche para subir a hablar", ha contado la actriz, que ha revelado que, incluso, algunas de ellas han vivido en su casa.

La actriz se ha convertido en la mejor consejera y confidente de sus nueras, que ha encontrado en ella a su mejor aliada durante su relación con Bertoldo. Las ha escuchado y ha sabido entenderlas. "Las he aconsejado, les he dicho, 'yo conozco a mi hijo pero soy mujer como tú y he tenido tu edad, he tenido la pareja y me han pasado estas cosas'. Soy suegra psicóloga. Soy muy psicóloga".