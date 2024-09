El próximo 7 de octubre se cumplirán dos años desde que Rafa Nadal consiguiera su mayor éxito: aumentar su familia. Fruto de su relación y matrimonio con Xisca Perelló llegaba al mundo el pequeño Rafa, que dentro de un mes celebrará su segundo aniversario de vida. Si por algo se caracteriza el que fuera el número uno del tenis desde que se diera a conocer en el terreno de juego, es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada aunque, en ocasiones, no ha podido no pronunciarse sobre su vástago, que ha crecido mucho. ¡Te contamos todos los detalles!

Tres años después de su discreta boda con su novia de toda la vida en una fortaleza de Mallorca -en donde también pasaron por el altar Marco Asensio y Sandra Garal o Marcos Llorente y Paddy, entre otros rostros conocidos-, la pareja daba la bienvenida al mundo a su primogénito en común, al que han tratado de proteger públicamente en todo momento. En una entrevista con Ana Pastor fue precisamente cuando el deportista español habló como nunca de su faceta como padre y cómo se sentía ante esta nueva aventura en su vida. "Soy una persona primero que le encantan los niños de toda la vida, que toda mi vida he tenido claro que quiero ser padre", comenzaba diciendo. " Estoy enamorado de los niños: son espontáneos e inocentes ", dijo.

Además, en esta misma entrevista, en donde aseguró que una de las cosas que más le gustaba era "levantarse junto al pequeño", desvelaba cómo le había cambiado la vida desde entonces. "Lo tengo claro. Es un cambio radical, sin ninguna duda. Creo que todo el mundo que es padre o madre sabe que es un cambio. Lo tienes que gestionar y adaptarte". Sin embargo, desde el primer momento -como así ha sido en los dos últimos años-, el de Mallorca tuvo claro que la paternidad no le alejaría de las pistas de tenis: "Me cambiaría si tuviese una pareja que no quisiese viajar y se quisiese quedar en Mallorca todo el rato con mi hijo".