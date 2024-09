Por lo que respecta a su vida personal, Nacho se casa el 7 de septiembre en Mallorca con Bea Gimeno, conocida en el mundo de la crónica social por su labor como influencer en redes sociales, faceta que compagina con su trabajo en el mundo de la moda, desde el área de Marketing y Comunicación de la firma Name The Brand. La pareja se conoce de toda la vida y comenzaron su relación de once años cuando ambos eran adolescentes. El enlace ha reunido la familia y a un amplio puñado de caras conocidas amigas de los novios.