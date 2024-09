"Estoy saliendo del hospital de acompañar a Candela de una prueba que le tenían que hacer, de darle el bibe, de estar con ella en general. Candelita se queda hasta el lunes ingresada para acabar los siete días de antibiótico que le habían puesto. Me duele muchísimo la espalda y el vientre bajo. Estoy agotada", dijo tras su salida del hospital con María.

Es por ello que, cuando dio a luz, también quiso ser sincera contando que no todo había ido como lo esperado tras pasar las primeras horas con las pequeñas de la casa. De hecho, hace solo unas horas, antes de que Candela recibiera el alta, la hermana de María Pombo se confesaba diciendo que se sentía "mala madre": "Siento que no les estoy dedicando a Mati y a María el tiempo que necesitan. Me mata de la pena. Zama y yo somos muy buen equipo, está aquí todos los días con ellas jugando, haciendo todo lo que puede para que se note lo menos posible en casa esta situación. Estoy deseando borrar esta semana de mi cabeza, quedarme con lo bonito que fue el parto y borrar esta semana, empezar de cero como un parto normal".