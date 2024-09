Ashton Kutcher reconoce que su "masculinidad tóxica" le hace educar diferente a su hijo y su hija

Además, también se ha referido por primera vez a la diferente forma en la que se relaciona con sus hijos y cómo le afecta mucho más cuando llora su hija. “Cuando él llora, yo asumo una actitud de “muy bien, ¿qué aprendimos aquí? Sigamos adelante”, pero cuando la que llora es mi hija, mi corazón sale de mi cuerpo y es como si no pudiera recuperarlo", ha explicado el intérprete, que ha asegurado también que su faceta más protectora sale a relucir siempre con la pequeña Wyatt. " A mi hijo siempre le digo: 'Sí, vamos a por ello'. Por ejemplo, ayer, estábamos haciendo piruetas en bicicleta en la entrada de casa y le dije: 'A ver si puedes saltar cuatro escaleras'", ha explicado el actor que ha reconocido que eso no sucede con la niña. "A mi hija sólo quiero protegerla".

Además, el actor también habló sobre su mujer y ha recordasdo en este post la primera vez que le dijo 'te quiero'. Una divertida historia que ha llamado mucho la atención. “Claro que lo recuerdo, aunque no sé cómo puedo recordarlo porque estaba realmente borracho... Entré en su casa y estaba cantando una canción de Kenny Chesney y le dije: ‘Vos y el tequila me vuelven loco’, porque había consumido demasiado tequila y es cierto que ambos me vuelven loco. Le di una serenata para desahogarme. Luego le dije que la amaba. Y lo dije muy en serio”, ha relatado el intérprete, que ha asegurado que su mujer no le creyó en ese momento. "Ella me miró y solo me dijo: ‘Dímelo por la mañana’. Y lo hice. La desperté y le dije: “Escúchame: ¡Te amo!", ha terminado diciendo.