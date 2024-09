Los hijos de Ewan McGregor: entre 3 y 28 años y su apoyo al recibir su estrella en el Paseo de la Fama

Durante el acto, el actor ganador de un Globo de Oro por su papel en 'Fargo' no ha podido disimular su emoción. "No sabía cómo me iba a sentir al estar aquí o qué simbolizaría esto. Pero está significando mucho, y me parece muy bonito. Estoy muy conmovido", ha dicho McGregor, que ha asegurado que siempre soñó con dedicarse a la interpretación. "Quise hacer esto toda mi vida. Desde que era niño quería ser actor, eso es lo que estaba destinado a hacer".