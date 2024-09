Bertín Osborne ha reaparecido en un evento tras un verano alejado de los medios de comunicación. El artista ha explicado que debido a sus problemas de salud tuvo que cancelar varios conciertos y ha decidido no tener previsiones de eventos para esta próxima temporada a la espera de saber si podrá o no cantar de nuevo. Además de hablar con detalle de sus compromisos profesionales, el presentador se ha sincerado sobre la relación con sus hijos y el acuerdo al que ha llegado con Fabiola Martínez, su exmujer y madre de Kike y Carlos.

En unas declaraciones en su último evento, el artista ha contado que ha pasado "todo el verano" con sus hijos, Kike y Carlos, tras llegar a un acuerdo con su expareja. "Fabiola me dijo que con ella están todo el año, que si este verano quería que estuvieran en mi casa" , ha explicado Bertín. Por ese motivo, Carlos y Kike han estado dos meses y medio con su padre. "Cuando se han ido me he quedado con una depre de caballo. Lo he disfrutado muchísimo", ha asegurado el artista con una sonrisa.

Por último, el presentador ha contestado también a las preguntas sobre Gabriela Guillén y el menor. En las últimas semanas se ha asegurado que Gabriela tiene organizado el bautizo de su hijo, a lo que Bertín ha explicado que él no tiene información de ello pero confía en que su ex lo tenga organizado todo porque ella es "muy organizada". Sin embargo, Osborne no ha querido entrar en detalles de si irá o no, ni de la relación que mantiene actualmente con Gabriela y el menor. "Ese es un tema que es muy personal y que sí os voy a pedir que me dejéis no contestaros. Ella está estupenda, el niño también, yo estoy fenomenal y mis hijos también. Eso es todo lo que os puedo decir", ha terminado diciendo en este primer evento en el que ha reaparecido tras pasar un verano junto a sus hijos.