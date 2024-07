Fabiola Martínez habla de su relación actual con Bertín Osborne: "No fue en tono despectivo"

Ya desde el comunicado en el que hizo oficial su separación, Osborne se deshizo en halagos hacia su segunda exmujer, explicando incluso que no tenía intención de rehacer su vida ya que, en sus propias palabras, no encontraría a nadie como ella. Una actitud que compartió Martínez, hablando maravillas de su ex como "padre, pareja y persona". Se dio paso entonces a un vínculo muy cercano, y ambos siguieron manteniendo un trato óptimo entre ellos, con el objetivo en mente de proteger la estabilidad y felicidad de sus dos hijos, actualmente de diecisiete y quince años.