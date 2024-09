Alba Flores rueda una película sobre su padre: "No sé cómo expresar lo que se me pasa por el cuerpo"

Por ese motivo, no es de extrañar que se haya puesto en marcha un proyecto sobre su vida. Y tampoco es de extrañar, su hija forme parte de él tal y como ha contado a través de sus redes sociales. No sabemos si Alba se meterá en la piel de su padre (sorprendiendo a todos al igual que hizo Cate Blanchett al interpretar a Bob Dylan en 'I'm not there' en 2007), pero seguro que su participación en la cinta será clave. Y ella no puede estar más feliz y satisfecha con este proyecto del que ha hablado por primera vez. "Aquí estoy con su guitarra, haciendo una película sobre él, Antonio Flores, mi padre. No sé cómo expresar todo lo se me pasa por el cuerpo", ha escrito junto a esta instantánea.