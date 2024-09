La vida personal de los políticos de nuestro país siempre ha causado un gran interés. Aunque muchos tratan de proteger al máximo su intimidad otros, no tienen problema a la hora de mostrar su vida más íntima. De hecho, cada vez es más habitual que los miembros del poder legislativo enseñen parte de su faceta más desconocida, como es la familiar, a través de sus redes sociales, como es el caso de Cristina Cifuentes, que abandonaba la política y su cargo hace varios años. De hecho, la expresidenta de la Comunidad de Madrid actualmente trabaja como colaboradora de televisión en programas como 'TardeAr'. Pero, ¿con quién comparte su día a día Cifuentes?¿Quiénes son los miembros de su familia? ¡Te contamos todos los detalles!

Actualmente, es habitual ver al entorno más cercano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en sus redes sociales (en donde acumula casi medio millón de seguidores). Precisamente, Cifuentes hace unos meses hacía públicas las imágenes de la boda de su hija, Cris Aguilar Cifuentes -que tiene su cuenta personal en privado-. Lo hizo por un motivo muy especial, su 34 cumpleaños (como suele hacer en cada uno de sus aniversarios de vida). "34 años ya, en los que solo me has dado alegrías y felicidad. Te quiero con toda mi alma, mi niña ¡Feliz cumpleaños y feliz Día de la Mujer a todas!". Una publicación en la que la colaboradora televisiva se ponía nostálgica debido al paso del tiempo ya que subió una foto reciente y otra de su hija cuando era más pequeña.

De la misma manera que lo hace con su hija, que lleva su mismo nombre, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, también sigue esta misma regla con su hijo Javi, que también es anónimo , está alejado del foco mediático (prueba de ello es que su perfil también es privado) y que se dedica al mundo de la abogacía tras haber estudiado Derecho en la Universidad Complutense de la capital española. "Querido Javi, en estos 28 años solo nos has dado alegrías. Te quiero con toda mi alma. ¡Muchísimas felicidades!".

Como no podía ser de otra manera, al igual que con sus hijos, Cifuentes también suele mostrar a su marido, Francisco Javier Aguilar Viyuela, con el que lleva más de tres décadas y con el que ha formado su familia. Al igual que sus hijos en común, Aguilar también ha optado por no pertenecer al ámbito público, y aunque en ocasiones ha acompañado a su mujer a algunos actos, su profesión nada tiene que ver con la política, si no que es un reconocido arquitecto.