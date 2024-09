Tras sus primeras declaraciones, la exvedette ha querido hacer referencia a los organizadores del evento, Punto Roma, sobre quienes ha afirmado que para ella se han convertido en una “familia” ya que han permanecido a su lado en etapas complicadas: “Han estado en un momento muy importante de mi vida, uno de ellos, y lo he contado escasísimas veces. Fue cuando mi hermana estuvo muy grave y ellos me pusieron un avión privado para llevarla y traerla a Alemania. Me ayudaron mucho con su enfermedad”, ha confesado acerca del apoyo que recibió cuando el estado de salud de su familiar se agravó.