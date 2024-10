Hace unos días se estrenaba 'Transformers One'. La película contó con su premier en Sídney con la aparición de uno de sus protagonistas, Chris Hemsworth , acompañado de su esposa, Elsa Pataky , y dos de sus tres hijos, los mellizos Tristan y Sasha . La familia deslumbraba en la alfombra roja, mostrando una complicidad única y Hemsworth, quien da voz a uno de los personajes principales en la cinta animada, se mostraba relajado y feliz junto a su familia, convirtiendo la velada en un evento inolvidable para los fans. Y aunque, son pocas las veces que la 'power couple' del cine lleva a sus hijos a este tipo de eventos, la ausencia de la hija mayor, India Rose , en las últimas apariciones de la familia ha generado un torrente de especulaciones y curiosidad. ¿A qué se debe?

Este último año la pareja de los Hemsworth ha acaparado las cámaras cada vez que ha acudido a una 'red carpet', y mucho más si lo hacen acompañados de sus hijos . En esta mencionada ocasión en Australia, se trataba de un estreno mundial y la última película de Chris, y fue un momento muy especial para compartir en familia, aunque una integrante de la misma no aparecía en el photocall. Pataky nos dejaba ver posteriormente a través de una publicación de Instagram que su hija mayor sí había asistido al evento .

No es la primera vez que ocurre: ya echamos en falta la presencia de la primogénita en el estreno de 'Furiosa: de la saga Mad Max', que tuvo lugar este último mes de mayo. Y ha sido su madre, Elsa, quien nos ha dejado algunas pistas sobre los motivos por los que India no asiste a los eventos públicos. Hace unos meses en una entrevista afirmó que su hija todavía no está interesada en temas de moda y maquillaje. En otras ocasiones, ha dicho que ha acudido en chándal, palabras de las que se deduce una postura reacia de la niña a aparecer en actos de estas características.