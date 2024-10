Una de las tramas que lleva protagonizando titulares y horas de debate y análisis en el papel cuché en este 2024 es, sin duda, la guerra abierta entre Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr. Madre e hijo llevan meses enzarzados en un enfrentamiento abierto, que ha tenido distintos capítulos desde que se desatase a finales del año pasado. La primera entrevista concedida por el exconcursante de 'Supervivientes' para el programa '¡De viernes!' en noviembre dio un giro absoluto a la que hasta entonces había sido la relación entre ellos , al menos públicamente. Desde entonces, no ha dejado de haber novedades en el conflicto, que ha vuelto a reavivarse tras la publicación de las primeras imágenes de la vedette con el rey Juan Carlos . Recopilamos qué es lo que ha sucedido entre Bárbara y Ángel en todo este tiempo.

Fue entonces cuando el hijo mayor de Ángel Cristo acudía al mencionado formato de Telecinco, cargando duramente contra su madre. Ángel reconocía que la "verdadera pesadilla" en casa era ella , y no su padre, contando episodios complicados de su infancia, hablando de la difícil situación económica de Rey, de su adicción al juego, de la presencia de drogas en su casa , o de cómo tomó, por indicaciones de su progenitora, fotografías junto al monarca o Frank Francés .

Ángel concedería apenas unos días después en el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta una entrevista en plató, en la que abundaría en lo narrado en el 'scoop' grabado, especialmente en lo referente al material grabado de su madre con sus romances, así como hablando de la figura de su padre. Haría acto de aparición por primera vez en esta historia Ana Herminia Illás, su pareja y su gran apoyo durante todo este tiempo. En su intervención aseguraría estar recibiendo mensajes amenazantes de su madre por lo que pudiese contar: "No sabes dónde te has metido", leería. En Navidades, la murciana lamentaría no poder pasar más tiempo con su nieta Carola, hija de él.