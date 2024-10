Las bromas de Alexander, el hijo de Amal y George Clooney, desesperan a su madre: "No puedo contarlo"

En junio de 2017, Amal y George Clooney daban la bienvenida a sus mellizos, Alexander y Ella. Los dos pequeños se han convertido en el centro de la vida de sus padres, que han optado por mantenerlos alejados de los focos por una cuestión de seguridad. "No quiero fotos de mis hijos. No quiere exponer a sus hijos a ningún tipo de riesgo. Tratamos temas muy serios, con tipos malos muy serios, y no queremos que haya fotos de nuestros hijos por ahí”, explicó Clooney hace algún tiempo.