Más allá de las polémicas con su ex, desde que vino al mundo, el pequeño Omar se convirtió en su prioridad. Entonces el artista no gozaba de la privilegiada situación económica que tiene hoy en día y tuvo que incluso robar pañales, tal y como le contó a Jesús Calleja. "No es algo de lo que esté orgulloso, pero ver pasar hambre a mi niño eso no va pasar", ha confesado el trapero, que está dispuesto a todo por su pequeño, al que se refiere como 'mi príncipe'. Omar jr. es su mayor tesoro. "Es lo mejor que me ha pasado en la vida", ha dicho el artista, que ha cambiado mucho en los últimos años.