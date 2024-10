Durante estos meses, la maniquí ha dejado claro que "no esperaba" la llegada de su futuro nieto y que hasta que no nazca el bebé no sabe como se "va a desarrollar". Ahora, a escasas semanas de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tengan a su primer hijo, la modelo ha sido preguntada por Europa Press sobre si permitiría que, en el futuro, su nieto la llamara "abuela". Entre risas, Mar respondió con una cómica evasiva: “No sé si lo haría”, dejando en el aire la posibilidad. Ante la insistencia sobre la respuesta que le daría a alguien que la llamara de esa manera, agregó con picardía: "¡Te diría que ya quisieras tú!", desatando las risas entre los presentes.