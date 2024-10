El pasado mes de septiembre, con motivo de la Fashion Week de Madrid, Mar Flores se convertía en protagonista en una de las jornadas por el desfile de Malne, la firma en la que ha diseñado una colección. La modelo guardó un sitio en el front row para su hijo, Carlo Costanzia , y ante los compañeros de prensa justificó que "había muchísimo tráfico" y por eso el actor no había llegado a tiempo. Pero finalmente no estuvo presente en ningún momento del desfile. Fue entonces cuando se rumoreó sobre un posible distanciamiento entre ellos , algo que Alejandra Rubio se encargó de desmentir públicamente .

La hija de Terelu Campos, en su aparición en el programa 'Vamos a Ver', comentó que su pareja no había llegado al desfile de Mar Flores porque "estaba trabajando". "Estaba previsto que terminase a una hora y terminó 15 minutos después de que comenzase el desfile, por lo que no llegó", explicó en el programa en el que colabora. También confirmó que están trabajando en un docureality, aunque no quiso dar más detalles "por tema de contrato". Los compañeros de Europa Press se han encontrado ahora con Mar Flores a la salida de uno de sus entrenamientos y ella ha aclarado que no hay ninguna polémica con su hijo y que ambos, refiriéndose también a Alejandra, son "dos personas independientes". "No me persigas, estoy feliz de que ellos trabajen, hagan su vida, yo los amo", ha asegurado.