Lucas, hijo de Santi Cañizares, habla de la muerte de su hermano pequeño: "Me intenté evadir"

Más de un año estuvo enfermo el pequeño , hijo del segundo matrimonio de Cañizares con Mayte García , de la que se separó en 2021 (Lucas, como sus hermanas mayores, son fruto de la relación con su primera mujer, Marina Conchello). Por entonces, Lucas estaba en la cantera del Real Madrid, y vivió momentos muy difíciles estando solo. " Muchas noches me las pasaba llorando porque te acordabas", reconoce, señalando, eso sí, que el hecho de tener una responsabilidad entre manos, en este caso deportiva, le servía como "una oportunidad, un desahogo".

" No hay secreto para pasar una situación así" , explica, admitiendo que maduró "a la fuerza" y que en su día se intentó "evadir" , pero que ahora lo tiene muy presente: "Lo llevo escrito en las botas y para mí es una fuerza el hecho de saber que está ahí. Que me apoya desde arriba ", ha confesado.

Lucas ha dicho de su hermano Santi que le gusta su ejemplo para usarlo como fuerza, como superación y como forma de discernir entre lo que merece la pena y lo que no. "Él era un niño inocente, feliz y alegre y de repente te llega esta situación, no sabes por qué", ha planteado, incidiendo en que las enfermedades no entienden de personas ni situaciones, y que en un caso como ese solo queda rezar y aprender, según sus propias palabras. "Sí va a estar en nuestras manos todo el aprendizaje que nos deja esta situación el resto de nuestras vidas", ha destacado. "Esto llega, te destroza la burbuja y te devuelve a la realidad", ha concluido.