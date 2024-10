"Pensaba que no iba a poder volver a ponerme las botas y volver al campo [...] cuando me abrochaba las botas me iba corriendo para casa porque se me cerraba la garganta, empezaba a ver borroso", ha relatado. El delantero reconoce que no sabe "qué podría haber pasado" si el resultado de la Eurocopa hubiese sido distinto y la Roja no se hubiese hecho con la victoria. "Lo mejor que me pudo pasar, además de ponerme en tratamiento, fue rodearme de mis compañeros, esto me hizo feliz", ha explicado, mencionando también el impacto que tuvo en la relación con sus hijos.