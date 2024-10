Marta Díaz ha reaparecido con un nuevo look en la alfombra roja de la cena de nominados que LOS40 Music Awards han celebrado en Barcelona. La influencer nos ha confesado que sumarse a la tendencia del flequillo en otoño ha sido algo temporal, ya que se trata de un postizo que le ha permitido disfrutar de ese cambio de look tan solo por un rato. "Me veo bien, pero no doy el paso", nos confiesa sobre el cortar por lo sano su melena.