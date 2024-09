Las teorías que aseguran que Marta Díaz y Plex tienen una relación desde marzo

Solo unas semanas después, en la celebración del evento de la New, Abel Planelles preguntó a Díaz sobre el supuesto romance: “La verdad es que somos amigos, yo le adoro, le admiro mucho la verdad y él lo sabe, me parece un tío de diez, os lo juro, pero somos amigos”, confesó. Sin embargo, el periodista le insistió en que había recibido una información que señalaba que harían oficial su relación en la Velada del Año: “Jope Abel, tío, me vas a meter… Te prometo que no. Es que no tenemos nada que oficializar ni nada, de verdad”, aclaró. “No sé qué puede pasar, la vida es un continuo cambio”, concluyó sin embargo.