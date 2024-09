Marta Díaz se abre sobre su relación con el acné: "Es un proceso complicado, pero ahora estoy mejor"

Marta Díaz es una de las influencers que ha hablado de forma más abierta de sus problemas de acné; algo que ha ayudado a muchas seguidoras, como explica en el vídeo que encabeza este artículo

Además, la creadora de contenido nos ha explicado, en exclusiva para Divinity, sus mejores secretos para cuidar su pelazo y ha hablado de la especial relación que mantienen con sus fans

Marta Díaz (23 años, Sevilla) es una de las creadoras de contenido con más seguidores de España y también con más presencia en las alfombras rojas. Por este motivo todo lo que dice y hace puede influir en los casi 9 millones de personas que la siguen en TikTok o Instagram. Ella es consciente de ello y, por eso, intenta apoyar a sus seguidores en todo lo que está en su mano, sobre todo la forma de afrontar algunos de los problemas por los que ya ha pasado ella. A pesar de su apretada agenda, Marta ha hecho un hueco para atender a Divinity, en exclusiva, tras el rodaje de una nueva campaña para la firma capilar OXG.

En los minutos previos a la entrevista podemos apreciar que la influencer conserva un sorprendente punto de timidez, a pesar de su legión de fans. No obstante su sonrisa perpetua y su mirada profunda sirven de puente para comenzar la charla. Durante esta conversación hemos hablado con ella sobre sus secretos para el cuidado del cabello, su problema con el acné que ha compartido abiertamente con su comunidad para visibilizarlo, y sobre la estrecha relación que mantiene con sus fans.

Los secretos de Marta Díaz para una melena sana y bonita

Son obvias las razones por las que la firma ha escogido a Marta como imagen para esta campaña y es que la influencer puede presumir de tener un cabello largo, sano y bonito. A pesar de que las melenas XL requieren un mayor grado de implicación para mantenerlas en un estado óptimo, la sevillana lo consigue. "Con el cuidado del pelo estoy bastante obsesionada, me gusta mucho cuidarlo y gracias a OGX, a la keratina brasileña, al champú, al acondicionador y sobre todo, me hago bastante énfasis en la mascarilla. Me la dejo un buen rato e, incluso, hay algunas noches que duermo con ella para hidratarlo bien consigo este brillo y esta hidratación que a mí personalmente me encanta. Es una maravilla, es como mi 'secretito'", explica la influencer.

Dicho paso en el que aplica la mascarilla es la clave del cuidado capilar de la influencer: "Me la pongo con un gorrito de ducha con el que estoy bastante poco agraciada [se ríe] y lo dejo bastantes horas para hidratarlo bien". Sin duda, para influencer este ritual ha marcado la diferencia en su pelo: "Es una mascarilla que hidrata mucho la dejes 10 minutos, 5 o toda la noche, pero yo como estoy bastante obsesionada con todo el tema de la hidratación, el brillo, la suavidad, etc., pues todo lo que me la pueda dejar, lo hago". Por último, también nos ha compartido otro consejo familiar que le dio su madre y que puedes ver en el vídeo anterior.

Los consejos de Marta Díaz para quienes sufren de acné

Marta es una persona que se muestra generosa en redes sociales y no solo comparte trucos de belleza, sino que se refugia en sus seguidores cuando necesita fuerza para superar algunos momentos en los que decae el ánimo. Es el caso de su camino a la superación del acné, una afección de la piel por la que pasan muchos adolescentes y personas jóvenes y con la que ella también ha lidiado. La influencer puede presumir ahora de una piel preciosa, lo confirmamos después de haberla visto en las distancias cortas, pero sabe lo que afecta en el día a día tener brotes de granitos en el rostro.

A Marta le ha servido la experiencia de su lucha con el acné y una vez superado, ha utilizado sus redes sociales para que los chicos y las chicas jóvenes que ahora están pasando por ello, lo afronten sin tanto agobio. "Sí que lo he hablado bastante abiertamente con mis seguidores y creo que ha sido un tema que ha llegado a la gente", señala la influencer. Y es que así se lo han hecho saber sus propia comunidad digital: "Muchas personas cuando me paran por la calle me dicen: 'Marta, me ayudaste mucho con el tema del acné, yo también pasé por ese proceso, ahora estoy mucho mejor'. Y nos contamos nuestras experiencias. Creo que eso es muy bonito y es un poco la magia de las redes sociales, estar en contacto con tus seguidores".

La creadora hispalense también ha querido hacer un ejercicio de empatía con las personas que ahora están enfrentándose al acné. "Después de mi experiencia les diría que sí que es un proceso complicado y hablando desde mi punto de vista a mí se me complicó un poco más de cara a que estoy más expuesta".

Marta les ha enviado unas palabras de ánimo para que entiendan que es una situación pasajera: "Te diría que es algo natural, es algo que cualquier persona tiene", apunta. Ha subrayado que la forma de enfocar el problema también es clave para darle la importancia justa y que no se complique todavía más, a nivel psicológico: "Al final nos fijamos nosotras más que el resto de las personas. Yo he sido la primera que ha entrado por la puerta de un evento y he intentado estar con las manos en la cara porque me sentía incómoda, pero luego la gente me ha dicho es que te fijas tú más que el resto de la gente".

Para ella, estas son las pautas para llevarlo lo mejor posible: "Quitarle un poquito de más importancia y sobre todo tener en mente que pasa". Para demostrarlo, ella pone su propio caso como ejemplo: "Yo he tenido muchísimo acné, he estado muy mal y ahora como se ve estoy bastante mejor. Paciencia. Luego valoras por dos tener la piel normal".

Su estrecha relación con sus seguidores

Después de esto queda claro que a Marta le une una relación muy fluida con sus seguidores. La influencer tiene claro que las redes sociales facilitan una comunicación más directa con sus fans y esto hace que ellos la sientan casi como una amiga, por lo que su impacto en ellos se multiplica. "En verdad sí que siento un poco como esa responsabilidad. Intento, de la manera más natural y transparente posible, mostrar mi día a día y muchas veces también algunas debilidades o algo que me preocupa más".