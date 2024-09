Rocío Osorno se ha sincerado con sus seguidores sobre los efectos del síndrome premenstrual en su rostro con total naturalidad

La sevillana ha señalado que uno de los efectos que se produce en su piel días antes del periodo es la aparición de granitos

Una de las características que diferencia a las influencers de las celebrities es la cercanía que muestran con sus seguidores a través de sus plataformas sociales. En este caso, Rocío Osorno, con más de un millón de seguidores ha querido hablar a cámara como si lo estuviera haciendo con su mejor amiga para explicar las consecuencias que el síndrome premenstrual tiene en su vida. Enfocándose directamente al rostro y hablando en primera persona, la sevillana ha dado todos los pormenores.

"Mi principal signo de prerregla, aparte del exceso de sensibilidad emocional de la que suelo carecer el resto del mes, que por eso estaba yo ayer así con lo de 'El diario de Noah' que todavía me dura, es que me salga algún granillo puntual", comienza explicando. Seguidamente señala las zonas de la cara donde ya han aparecido algunas de estas lesiones, sitios donde le suelen salir habitualmente. Sin embargo, también cuenta sorprendida que esta vez le ha salido también un grano en un lugar donde no suele ser muy común: "¿En qué momento en la ojera? La primera vez en mi vida que me sale un grano en la ojera, además contundente". La andaluza señala la zona inflamada debajo de su ojo, aunque está bastante disimulada debido a que lleva aplicada base de maquillaje.

Rocío ha aprovechado esta circunstancia para recordar la historia de su lucha contra el acné adulto. Y es que aunque los brotes de granos puedan parecer cosa de adolescentes esto no es así en todas las pieles, muchas de ellas comienzan a experimentar esta condición cuando ya se encuentran en la edad adulta. Y esto es lo que le ocurrió a la diseñadora de moda: "Con 20, 21,22 me empezaron a salir un montón de granos, cosa que no me había pasado cuando tenía 15 o 16, que es lo típico que te salgan". Continúa explicando que tras unos años fue al especialista porque "ya era algo serio" y el dermatólogo le puso tratamiento. "En principio era para un año, pero me bajaron un poco la dosis y se me alargó a casi dos años, con un seguimiento muy exhaustivo".

Rocío además comenta que este tratamiento tuvo consecuencias en su tipo de piel: "Me cambió la piel por completo. Pase de tener una piel grasa, con poros dilatados y con un montón de granos a una piel superseca, delicada, sensible y que me salían muchas rojeces". Sin embargo también apunta que con el paso de los años está llegando a un término medio". En cualquier caso, la sevillana no es la única que ha sufrido este tipo de problemas, otros rostros muy conocidos como Marta Díaz o Sofía Suescun, también han luchado con ello.

