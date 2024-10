Desde entonces, Willems -a pesar de su discreción ante los medios de comunicación-, no ha dudado en los meses que ha durado la gestación, en compartir cómo llevaba este segundo embarazo. " Yo también me he puesto sentimental. Y un poco hortera ", escribió en su cuenta personal junto a una imagen de su avanzada silueta de embarazada, que estaba pintada con dibujos de mariposas.

Sí que lo hizo el pasado mes de marzo en un evento al que acudieron varios rostros conocidos, Gutiérrez dio detalles de cómo era como padre: "Es cierto que con el tema de la paternidad ocurre que entran en conflicto dos cosas que me apetece mucho hacer y me apetece hacer bien (...). Me formo, leo cosas y creo que siempre, de alguna manera, si hay alguna forma mejor de hacerla, me gusta probarla antes de seguir con aquello que se ha hecho toda la vida, que te han dicho que va muy bien. Si puedes hacer algo mejor, ¿por qué no hacerlo?".