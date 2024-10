Con la llegada del pequeño Bru el 28 de noviembre de 2021, Quim Gutiérrez se estrenaba en la paternidad. La vida del actor daba un giro radical y descubría las complicaciones de la conciliación. "Es cierto que con el tema de la paternidad ocurre que entran en conflicto dos cosas que me apetece mucho hacer y me apetece hacer bien".

Pero aunque no es fácil, el actor ha encontrado el equilibrio y vive volcado en paternidad. "Me formo, leo cosas y creo que siempre, de alguna manera, si hay alguna forma mejor de hacerla, me gusta probarla antes de seguir con aquello que se ha hecho toda la vida, que te han dicho que va muy bien. Si puedes hacer algo mejor, ¿por qué no hacerlo?", comentaba el actor hace unos meses.