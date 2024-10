Este mes de octubre, el hijo de Carmen, que nacía en 1996 fruto de su romance con Óscar Lozano, ha soplado las velas de su cumpleaños. Con motivo de su día especial, su orgullosa madre no ha querido desaprovechar la oportunidad de dirigirle unas palabras a través de sus redes sociales: “Pues sí… hoy mi pichón cumple 28 añazos ”, ha escrito en su perfil público.

Del mismo modo, con sus palabras hacía referencia al deseo del tipo de relación que quería construir con él y que, tal y como muestra, finalmente se ha cumplido: “Yo creo que no me fallará nunca porque es la persona con la que voy a compartir los ratos más bonitos y más amargos de esta vida, yo quiero que sea así, no quiero ser nada más su madre, yo quiero ser amiga suya. O al revés, ¿no? Quiero que él sea amigo mío”, señalaba.