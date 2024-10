Además, en el medio citado, la comunicadora ha confesado que desde que es madre ha aprendido mucho de sus hijos, sobre todo de la mayor, Noa, su hija adoptada: "Mi hija mayor me recuerda quiénes somos. Por eso hay que fijarse mucho en la generación Z. A mí me sorprende, me impacta, me emociona. Las mujeres llevamos miles de años asimilando una serie de creencias integradas, y aceptadas y dándolas por válidas. Y que, de repente, tu hija te diga 'mamá, ¿estás segura de esto?'. Por eso confió mucho en que sean nuestras maestras".