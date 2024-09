La reflexión de Anne Igartiburu sobre la maternidad: "Es importante dejar ir a los hijos"

Volcada en su faceta como madre, Anne Igartiburu ha hablado de una malentendida maternidad en la que se considera que los hijos son propiedad de los padres. Muy alejada de esa idea, ha dejado claro que los padres deben estar al lado siendo soporte y apoyo de los hijos, ayudándoles y enseñándoles a volar solos. "Tienes que ser fiel, pero también dejarles libres. Yo creo que es importante dejar ir a los hijos. Los hijos no son míos, mía es la responsabilidad y el privilegio de acompañarlos. Pero no son tuyos. Es una equivocación que a veces tenemos los padres", ha explicado a Nagore Robles.

En cuanto a la relación con cada uno de sus tres hijos, ha asegurado que con cada uno ha aprendido cosas nuevas. "El peque no para. Yo creo que me lo ha puesto en el camino para ser capaz de no perder los nervios en ningún momento, porque con las mayores he perdido más los nervios", ha asegurado la presentadora sobre Nicolás.