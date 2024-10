Ed Westwick y Amy Jackson anuncian que esperan su primer hijo dos meses después de su boda

Ed Westwick es uno de los actores más reconocidos del mundo entero. El intérprete conquistó al mundo debido a su protagonismo en Gossip Girl, la serie que conquistó millones de corazones por su papel protagonista. El de Stevenage, Inglaterra, interpretó el papel de Chuck Bass, un chico adolescente, adinerado y que vive una historia de amor con Leighton Meeste (Blair Waldorf en la ficción) . Tal fue la repercusión de esta producción que, a pesar de los años, sigue emitiendose en varias plataformas, por lo que su fama no ha dejado de crecer. Es por ello que, como le ocurre a muchos de sus compañeros de profesión, es inevitable que interese también su vida personal.

Un día de lo más especial que el actor no dudó en compartir con sus seguidores en redes sociales: "Con la puesta de sol detrás de nosotros, rodeados de nuestros queridos amigos y familia, intercambiamos nuestros votos en un momento que apreciaremos para siempre. Nuestro sueño era infundir la belleza de nuestro jardín inglés en nuestro día especial (...). La ceremonia secreta de jardín que has elaborado no fue nada menos que encantadora, fue magia pura".