Begoña Villacís celebró ayer su 47º cumpleaños en medio de un año que ha puesto a prueba su corazón y su entereza. La ex vicealcaldesa de Madrid y una de las caras más conocidas en la política española, ha vivido meses llenos de altibajos, marcados por un doloroso capítulo: la pérdida de su hermano Borja , un golpe que le ha removido profundamente. Para Begoña, este cumpleaños es algo más que una cifra, es una ocasión para mirarse de cerca, abrazar a los suyos y honrar la vida, aún con las heridas abiertas.

Begoña Villacís ha compartido una publicación en Instagram con motivo de su cumpleaños, un mensaje que ha reflejado el doloroso proceso de duelo que está viviendo. “47… Telita… cientos de mensajes, uno que he echado tanto de menos , día bonito que acabó en familia, la de siempre y la elegida. Gracias a todos los que me habéis escrito y llamado, qué buenos amigos tengo, qué suerte la mía”, ha escrito. Con esta sencilla pero profunda reflexión, Villacís ha dejado entrever que todavía sigue muy presente en su vida la ausencia de su hermano. A pesar de todo, se han sumado a las felicitaciones caras conocidas como Carmen Lomana, Poty Castillo o Kike Calleja , que han querido hacerle sentir acompañada en esta fecha tan significativa.

Hace unas semanas, Villacís habló sobre lo difíciles que han sido estos meses para ella, especialmente tras la pérdida de su hermano, al que, pese a ser más pequeño que ella, describió como su “hermano mayor” en muchos momentos. “Mi corazón ha sufrido mucho en los últimos tiempos”, confesó a 'El Debate', destacando la importancia del apoyo de sus tres hijas, quienes junto a su entorno cercano le han dado fuerzas para salir adelante. Begoña también mencionó que tomó la decisión consciente de no “anestesiarse” ante el dolor. “No me tomé una pastilla para dormir nunca, ni un calmante y elegí sufrir”, explicó. Considera que atravesar el sufrimiento le ha permitido aceptar lo irremplazable de su pérdida y ganar conciencia de su propio crecimiento. “Creo que en la vida el sufrimiento forma parte de la vida y hay que vivirlo… y sé que tengo que convivir con algo que me dolerá para siempre”. Para la que fuera concejala del Ayuntamiento de Madrid, la fuerza de sus padres también ha sido fundamental. Como buenos creyentes, dice, “tienen la conciencia muy tranquila”.