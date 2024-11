Georgina Rodríguez le ha comprado una casa a su hermana Ivana: la realidad de su relación tras el conflicto

En todo este tiempo, cursando el primer año, Ivana no podía estar viajando con Georgina tanto como otras veces. "Ella ha grabado mucho en otros países y no ha parado. En resumen, básicamente, ajetreo total, pero entre nosotras una relación fantástica siempre. Si hubiera más temporadas con todo lo que he sacado adelante este tiempo ya podría viajar más y moverme más. De hecho, estoy con ganas de viajar y trabajar más que no me aguanto. No suelo dar declaraciones de ningún tipo, pero dado que ha sucedido esto me parece conveniente aclararlo", ha querido comentar Ivana Rodríguez.