La vida actual de Luna, la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos: vive en Bruselas y trabaja en la Comisión Europea

Hace unos meses, Luna concedió una entrevista al periódico ABC explicando que siempre ha querido estar alejada del revuelo mediático que provocan sus padres. "Quería que me separaran un poco del tema porque no tengo absolutamente nada que ver. Si quisiera hacer lo mismo sería más comprensible. Pero teniendo en cuenta que a mí me da exactamente igual, pues a veces me molesta", explicó.