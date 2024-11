Arantxa de Benito, sobre las ausencias de Guti en la crianza de sus hijos: "Me he sentido sola"

En aquella etapa, el futbolista militaba en las filas del Real Madrid y su carrera estaba en pleno auge. Guti viaja mucho y pasaba mucho tiempo lejos de casa por su profesión. "Me he sentido sola en alguna ocasión, seguro. Pero a día de hoy también me siento sola algunas veces. José era una persona que viajaba mucho, estaba muy metido en su profesión y me tocó muchas veces criar a mis hijos muy solita. Me tocaba un poco abarcar con todo, no ha sido fácil", ha señalado Arantxa de Benito, que ha asegurado que, pese a esas ausencias, Guti si estaba presente. "Aunque él no estaba físicamente, él estaba. Me he sentido sola muchas veces y me he sentido muy bien acompañada otras muchas", ha explicado Arantxa, que ha asegurado que formaron un núcleo familiar sano en el que no había peleas. "La familia era armoniosa, no discutíamos delante de nuestros hijos".