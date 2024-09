Zayra Gutiérrez se convertía en madre por primera vez a sus 22 años en abril del 2022

La joven ahora ha desvelado si tiene, a corto plazo, ganas de darle un hermanito u hermanita a su primogénito

Zayra Gutiérrez da detalles de su boda con Miki Mejías: "Estoy en mi momento más feliz"

Zayra Gutiérrez, la hija de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez Hernández, más conocido como 'Guti', daba a luz a Hugo, su primer hijo en común con Miki Mejías con tan solo 22 años. Desde que comenzara su nueva aventura en la maternidad, la joven no ha dudado un segundo en compartir con sus miles de seguidores cómo es su faceta como madre y, además, suele mostrar cada paso de su pequeño, que ya tiene dos años. Ahora, a través del universo 2.0, la hija del exjugador del Real Madrid, ha hecho un preguntas y respuestas en donde ha dado a conocer más detalles de su vida más personal. ¿Quiere casarse pronto o tener más hijos con Miki Mejías?¡Te contamos todos los detalles!

Zayra responde a todas las dudas

A través de las historias temporales de Instagram, muchos celebrities encuentran en esta red social un espacio en donde conectar de una manera más cercana con sus followers. Hace unas horas, la hija de Aratnxa de Benito reaparecía en su cuenta personal para resolver algunas dudas de sus seguidores. Entre ellas, las más preguntadas en referencia con su futuro con Miki Mejías, el padre de su hijo y con el que lleva varios años de relación sentimental.

Una de las más repetidas en los últimos años y, sobre todo desde que llegó su primogénito al mundo, es si tiene ganas de casarse: "Esta pregunta se la tenéis que hacer a este señor, a mí no, de momento no tengo anillo, ¿Cuándo la boda? Están preguntando? 2029, unos añitos faltan... Nah, es broma, si no se lo pido yo".

Además, la hija de 'Guti' y Arantxa de Benito ha desvelado si, además de Hugo, le gustaría convertirse en mamá de nuevo: "Miki, ya has oído, quieren un hermanito o hermanita para bebé (dice entre risas). Pero ahora mismo no es el momento. Bebé nos busca mucho y es una etapa en la que no paras. Yo no sé cómo lo hacen las mamis embarazada o con recién nacido y otro bebé. Si uno ya da trabajo, no me quiero imaginar dos... Pero el hermanito u hermanita vendrá seguro".