Zayra Gutiérrez y Miki Mejías: cuatro años de relación y un hijo en común que para ella es su "único trabajo"

Fue en noviembre de 2022 cuando el nombre de Zayra Gutiérrez sonó en los medios de comunicación con más fuerza que nunca. La hija mayor de Guti y Arantxa de Benito estaba embarazada de su primer hijo en común con Miki Mejías , una noticia "sorprendente para todos", ya que no esperaban que afrontase la etapa de la maternidad a los 22 años. Su madre fue una de las primeras en hablar públicamente, asegurando entonces que su deseo era que el bebé naciese "sano", que la joven tuviese "un embarazo bueno" y que la pareja fuese "muy feliz".

Desde que cumplió la mayoría de edad, Zayra comparte aspectos de su vida privada a través de las redes sociales. Actualmente alcanza veinte mil seguidores y muchos de ellos quisieron saber hace unos meses de qué vivían ella y el padre de su hijo. Zayra explicó que Miki tiene trabaja en una empresa, pero no quiso dar detalles del negocio .

Por su parte, la hija de Guti y Arantxa está completamente centrada en el cuidado de su hijo Hugo. "Yo ahora mismo vivo por y para mi hijo, es mi único trabajo y me encanta. Cuando sea un poco más mayor y vaya a la guardería, volveré con mi tema de estudios de educación infantil, que me queda un año para sacármelo y ya me gradúo", comentó hace un tiempo.