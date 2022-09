Ana Obregón, arropada por sus hermanos en el funeral de su padre

View this post on Instagram

Ana Obregón asegura que guarda "millones de momentos únicos" que estarán para siempre "tatuados" en su corazón y que ahora podrá utilizar "para seguir respirando". "En dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo. Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, papá, que no sé cómo lo voy a hacer", decía Ana públicamente.