Rafa Nadal y Mery Perelló, "muy felices" con su hijo: "No sé si somos padrazos, ya veremos"

El pasado mes de septiembre, Rafá contó que ese tiempo de inactividad deportiva le había permitido disfrutar como nunca de su familia, algo que raramente ocurría durante sus etapas más intensas en lo profesional. Tras unos meses complicados debido a la operación de cadera y psoas, pudo estar con su mujer y su hijo. "He estado en familia y he disfrutado este tiempo. He estado de vacaciones fuera de casa. He vuelto a trabajar hace poco. Necesitaba desconectar", reconoció.