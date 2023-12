Su perfil de Instagram permite conocer, además, la faceta más personal de Giacomo, que en las últimas horas ha compartido imágenes en España (vive en Oxford actualmente). Buceando en su muro se pueden encontrar menciones a Aless. En el verano de 2021, lamentaba la muerte de su gran amigo: "Ha pasado un año desde que partiste, pero no has dejado de estar con nosotros en todo momento. We love you bro. We miss you", se puede leer en una imagen de ambos.