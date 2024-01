Así han crecido Miki Jr. y Daniella, los hijos de Paula Echevarría: su posado más familiar para empezar el 2024

Si por algo se caracteriza Echevarría es por ser toda una itgirl abanderada de la moda española. Sus redes sociales las protagonizan sus posados diarios con looks de streetstyle y su impecable rutina de belleza. Al igual que lo hace en su día a día, para cerrar el 2023 no iba a ser menos. La expareja del intérprete de Devuélveme la vida ha empezado el nuevo año con un vestido midi palabra de honor en color burdeos . Un outfit con el que ha hecho matching con su hija Daniela, que parece que sigue los pasos de su madre en el mundo de la moda.

Por último, aunque no por ello menos importante, Paula Echevarría y Daniela (las itgirls de la familia) han compartido este posado con los hombres de la casa: Miguel Torres y Miki Jr. (que ha crecido mucho). Fiel a su estilo, el futbolista ha lucido un conjunto de traje de chaqueta sin corbata que hace que el look sea más desenfadado y sport. Sin embargo, y con permiso del exdefensa, quien ha tenido gran parte del protagonismo en esta publicación ha sido Miki Jr., el primogénito de Torres y Echevarría.

El 11 de abril del 2021 es una fecha que marcó un antes y un después para la pareja. Juntos dieron la bienvenida al mundo de Miki Jr., su primer hijo en común. Un niño que, desde el primer momento, sacó parecido a su padre (de hecho, la actriz siempre ha comentado que es una fotocopia del futbolista). Siendo solo un bebé no solo acaparó la atención de sus progenitores, si no la de los seguidores de la expareja de Bustamante. Un niño muy deseado que también ha sido protagonista en este posado familiar. El pequeño ha lucido un look con pantalones cortos y camisa estampada que ha acompañado con unas deportivas (que le dan el toque más desenfadado y menos serio al outfit).