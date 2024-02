En el año 2022, con motivo de su mayoría de edad, India concedió su primera entrevista a la revista ¡HOLA! posando junto a su padre. La joven contó que el actor siempre estaba "muy pendiente" de ellas, pero que no era el "típico pesado y controlador que está continuamente encima" . Por su parte, Óscar contó en aquel momento que sus tres hijas eran buenas estudiantes y que su deseo como padre era que encontrasen lo que les guste y quisieran hacer. "No os preocupéis, que ahí voy a estar yo para apoyaros y echaros una mano en lo que sea, pero que os guste realmente y veáis que puede tener una salida", comentó el que fue torero.

Que sus dos hijas mayores acompañasen a su padre este fin de semana a la MBFWM no ha sido una casualidad. India, la mayor, está estudiando Arquitectura, pero se dedica actualmente a ser modelo. "Me empezó a atraer según iba creciendo, hasta que, un día, me dije a mi misma: ‘Me gustaría probar”, contó en la entrevista que concedió hace dos años. "Es una mujer con personalidad, valores, mucha sensibilidad, extremadamente perfeccionista y un poco cabezota. Creo que puede conseguir cualquier cosa que se proponga si es capaz de organizarse", dijo de ella su padre.