Padres recientes, extenuados y en crisis: 'Lucía mi pediatra' viene para ayudarles con 'Recién nacidos'

'Recién nacidos' es el nuevo formato de mitele y mtmad que llega para acompañar a parejas de influencers que acaban de convertirse en padres. La llegada de un bebé, como muchos saben, es una alegría para la pareja, pero también implica un gran cambio vital que será para siempre. Los primeros meses de vida del bebé van acompañados de falta de sueño, disparidad de opiniones, gastos extra e incluso cambios físicos y psicológicos que afectan a los padres. Es decir, un auténtico revuelo en la vida de los protagonistas que muchas parejas no son capaces de superar .

Lucía Galán recibirá en 'El Refugio' a tres parejas de influencers que han sido padres recientemente y están atravesando una crisis como consecuencia de esta situación. Cada pareja se someterá a terapia para salir reforzados no solo como padres, también como pareja. Primero llegarán las chicas, que estarán a solas un tiempo, y después llegarán los chicos, que pasarán por su proceso también de manera individual. Por último, las parejas se encontrarán para abordar juntos sus problemas.

Conocida como @luciamipediatra, alcanza más de 900 mil seguidores en Instagram y es socia fundadora de Centro Creciendo. Lucía Galán tiene casi veinte años de experiencia en la pediatría, es madre de dos hijos adolescentes y autora de once libros con la Editorial Planeta con más de 60 ediciones y más de 400 mil lectores.

Lucía es la líder de este proyecto y de quien nació la pulsión de acercar esta realidad a esos padres y madres recién nacidos. Tras el rodaje de esta docuserie, la propia Lucía afirma que ha sido "una experiencia muy intensa" que le ha hecho conectarse con su primera maternidad. "He reflexionado mucho, por las noches yo llegaba y decía: 'menudo regalo a estas tres parejas que han participado en la docuserie...' Porque yo misma, a pesar de ser pediatra, cuando tuve a mi primer hijo me sentí tremendamente sola, con muchísimo miedo, el peso de la responsabilidad me devoraba... Esto fue un viaje también para mí", contó.