Rafa Nadal Jr, el mejor apoyo de su padre sobre la pista de juego: las imágenes

Ayer, Rafa confirmaba su presencia en la Caja Mágica, una decisión que, sin embargo, no estuvo clara hasta el último momento por una razón: "No creo que pueda jugar al 100%, pero es importante poder jugar por última vez en Madrid, para mí significa mucho jugar en esta pista donde he vivido momentos muy bonitos. Si hoy fuera París, no saldría a jugar", afirmó como consecuencia de las lesiones que le han mantenido alejado de la pista de juego estos últimos tres meses y medio.